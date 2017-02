Un grupo islamista de Filipinas degolló a un rehén alemán

Filipinas.- El grupo islamista filipino Abu Sayyaf publicó un video que muestra la decapitación del que aseguran es un rehén alemán de 70 años que había sido secuestrado en noviembre en el sur del país. Aunque el ejército filipino considera que las imágenes no son “prueba suficiente” del hecho, el gobierno, que no suele pagar rescates, ya tenía información de inteligencia que lo llevó a “lamentar y condenar” el asesinato de otro secuestrado.

El video, difundido a través de grupos de chat de seguidores de la milicia Estado Islámico, muestra al hombre desplomado sobre la hierba y a un individuo sosteniendo un cuchillo junto a su cuello. “Ahora me matarán”, dice la víctima antes de ser ejecutada. El grupo yihadista Abu Sayyaf, que procura la separación de Mindanao, la isla natal del actual presidente, Rodrigo Duterte, amenazó hace cuatro meses con asesinar al rehén si no se pagaba un rescate de u$s 600.000.