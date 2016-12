Un hombre mató a la pareja de su ex mujer y se suicidó

Entre Ríos.- Un hombre mató a puñaladas a la actual pareja de su ex mujer, a quien luego hirió con la misma arma, y finalmente se suicidó en el marco de un violento episodio ocurrido en la ciudad entrerriana de Nogoyá. El sangriento hecho se produjo el domingo a la noche y fue protagonizado por Fabián Godoy, un hombre de 51 años que no tenía antecedentes delictivos ni de violencia de pareja.

Según indicaron fuentes policiales y medios locales, Godoy le aplicó en primer lugar heridas mortales a José Iglesias, de 71 años, actual pareja de su ex mujer, Mariana Cironi, de 35. Todo se inició en Bulevar España y San Martín cuando Godoy se presentó en el domicilio de Iglesias, le recriminó la relación que había iniciado con Cironi y lo atacó con varias puñaladas. El hombre cayó gravemente herido y murió posteriormente cuando era trasladado en ambulancia a un hospital de Paraná. Tras la salvaje agresión, Godoy salió en búsqueda de su ex mujer a quien corrió por la vía pública y, ante la vista de numerosas personas, la hería con el cuchillo.

El ataque fue interrumpido por varios vecinos, entre ellos los parroquianos de un bar situado a pocos metros, que decidieron salir en defensa de la mujer y agredieron a sillazos y con otros objetos al homicida, aunque este igualmente logró escapar corriendo.

Mientras la Policía acudía al lugar, Godoy se dirigió al domicilio de Iglesias, entró al mismo garage en el que había iniciado el mortal ataque y se suicidó con la misma arma. La mujer, en tanto, fue llevada al Hospital San Martín de Paraná con heridas que no revisten peligro de vida. El comisario Eduardo Stopello señaló que el asesino “llegó a la cochera de la casa donde atacó a Iglesias, apoyó el cuchillo contra la pared, se lo hundió en el pecho y murió en el lugar del hecho”.

Mamá del asesino: “Pena de muerte”

Marcela Asensio, madre de Marco Feruglio, dijo que su hijo “como dicen ustedes, se merece la pena de muerte” por haber matado a cuatro familiares de su novia en Santa Fe. La mujer publicó una carta en Facebook en la que dijo que si el Estado hubiera actuado, quizá su hijo no habría cometido esa matanza. Romina Dusso lo había denunciado el viernes después de que él le diera una paliza, y buscó refugio en la casa de su padre. Feruglio la fue a buscar a su vivienda de Sauce Viejo: no la encontró y mató a la madre de la chica y a la pareja de la mujer. Luego, en la casa del padre de Romina, en la ciudad de Santa Fe, acuchilló al hombre y a su otra hija, de 15 años. La mujer asegura que “hubiese querido con todo mi ser abrazar y pedir perdón a esa familia. Mi dolor fue inmenso, creo morir también, no podía creer lo que veía. Jamás en la vida pensé pasar por algo semejante!! Quién se prepara para esto?? Yo no estoy disfrutando o dándome una comilona en mi casa, estamos destruidos todos!!!”.