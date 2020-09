Un jubilado murió en la ruta: le habían negado entrar a La Pampa

El paciente se encontraba internado en primera instancia en el hospital de Huinca Renancó, pero requirió una urgente derivación el jueves a la noche. Cuando estaba todo dispuesto para el traslado inmediato y de emergencia a la Clínica Santa Teresita, de Realicó, la Policía pampeana impidió el cruce interprovincial.

"Hoy en día estamos con el corazón en la boca porque salga una derivación y no podamos hacerla", advirtió el jefe comunal antes de comentar que este no es el primer conflicto que tienen con la provincia vecina, ya que lo mismo les sucede a los productores que no pueden ingresar y a un anestesista que trabaja en dos hospitales en Córdoba y no puede trasladarse.

"No permitían el egreso de un anestesista. Tenemos dos anestesistas y los dos son de La Pampa y les exigían que, al regresar, hagan cuarentena. Los otros días una mujer no pudo salir y se produjo el nacimiento de un bebé cuando la trasladamos a Laboulaye. Me comuniqué con el intendente y me dijo que no dejaban pasar por el brote de Huinca Renancó. Hasta con un parto estamos con el corazón en la boca", afirmó Quiroga.

Al ser consultado sobre un supuesto acuerdo entre La Pampa y el hospital de Huinca Renancó para trasladar pacientes, Quiroga indicó que no hay constancias oficiales y que todo está "en el aire".

"Un señor que es subsecretario de Salud de La Pampa hizo intervenir a un juez de control para un principio de acuerdo con la vicedirectora del hospital de Huinca. Un día a la semana, dejarían pasar al anestesista. Sin embargo, el director del nosocomio no sabía nada", expresó. Creemos que esto es un parche porque no podemos estar pensando que solo vendrá un día a la semana. Me preocupa que se viole la institucionalidad", finalizó.