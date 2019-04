Un kiosquero se abalanzó sobre el arma del motochorro para proteger a su familia

Sorprendido, el ladrón corrió hacia afuera donde forcejearon con el arma, el kiosquero lo agarró de la campera y a cambio recibe un culatazo que le produce una herida en la cabeza.

“Logré pegarle y quedarme con el arma, mientras él le pide ayuda a su cómplice que sale y lo sube a la moto. Recién cuando se fueron me di cuenta que el arma no tenía cargador, pero al momento del robo, no lo sabía”, aseguró el comerciante.

Dijo que esta es la segunda vez en dos meses que lo asaltan, la primera fue cuando estaba su hija de 11 años adentro del local.

El hombre no se arrepintió de haber reaccionado así, sobre todo cuando estaba dentro del comercio su esposa e hija. “No lo dudo, primero está mi familia”,agregó.