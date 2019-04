Un maestro del básquet: "La Caldera explotaba"

El ex base del Rojo hizo de todo en el club. “Mis papás me hicieron socio cuando tenía seis años. Hice casi todos los deportes que tenía el club, hasta que conocí el tenis y llegué a competir en torneos nacionales. A los 14 empecé con el básquet y no lo largué nunca más”, destaca Alonso, quien eligió la naranja porque sus hermanos jugaban y siempre asistía a La Caldera en aquellas noches épicas de la Liga A.