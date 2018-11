Un maestro con todas las letras

Esta semana, el profe realizó un comunicado especial para sus alumnos en la previa a la Superfinal que se jugará mañana en el Monumental. Al igual que en 2017, Toto pensó y compartió con sus estudiantes una nota en donde los involucró a todos con un mensaje respetuoso y recordando que #SomosRivalesNoEnemigos.

“A mí me pasó en alguna etapa que perdí el rumbo como hincha y llegué a una instancia en que el fútbol me alejaba de las personas. Un día hice el clic y me di cuenta de que estaba equivocado. Me inspiro en poder ayudar a mis alumnos a que puedan entender el fútbol como algo que te acerca a las personas”, reflexiona González.

El afiche con el que el profe felicitó a los de Boca en 2017, gesto que se viralizó.

Siempre sorprende con algo y hasta los chicos de Boca lo aman.

“¡Qué capo mi profe!”

Mateo es uno de sus aplicados alumnos, hincha de Boca, y sobre la emotiva nota que escribió el profesor afirmó: “Me sorprendió la frase. Ya me esperaba que el profe iba a hacer algo, pero después pensé ‘qué capo mi profe”. Es que los pibes lo admiran más allá de los colores.

Debido al empate en la Bombonera 2 a 2 y lo abierto que quedó el resultado de cara a la final, no hubo muchas cargadas entre el docente y sus pupilos. “Como el final está abierto, creo que todos fuimos muy cautelosos. No se escuchó mucha cargada”, admite entre risas Toto, quien jura que hay más alumnos millonarios que bosteros en su clase.

El nerviosismo que se vive por estas horas no discrimina edades. Tomás, con sólo 13 años, declara que siente muchas ansias y va más allá: “Si Boca llega a ganar, que es obvio, me voy a tatuar en cada cachete a los mellizos”. ¿Se puede disfrutar del fútbol? El maestro cree que sí si se lo entiende bien, pero reconoce que en estas instancias es más complicado. Además de la gran relación que Toto logró con sus alumnos (a algunos los conoce desde tercer grado, su primer año como docente), también tiene un buen vínculo con los padres. “Algunos se han acercado a saludarme por los mensajes. La vez que se viralizó el mensaje en el cuaderno de comunicaciones, comenzó con una mamá que lo mandó a los medios”, recuerda agradecido.

Alberto "Toto" González

7° grado de la Escuela Adventista de Neuquén es donde da clases Alberto.

2 a 1 están desde que Toto se hizo conocido

El temido día después

¿Quién tendrá que felicitar y saludar el lunes? ¿El profesor o sus alumnos? No lo sabemos por ahora. Lo cierto es que ambos están preparados. “El lunes sin dudas habrá un mensaje. Ojalá sea para River, pero si es Boca el que gana, también habrá tarjeta”, anticipa Toto y el pequeño Tomi agrega: “Estaría dispuesto a prepararle un mensaje al profe”.

"Me inspiro en poder ayudar a mis alumnos a que puedan entender el fútbol como alago que te acerca a las personas", dijo Alberto “Toto” González. El profe fanático de River.

"Si Boca llega a ganar, me voy a tatuar en cada cachete a los mellizos. Y al profe, pase lo que pase, le haré un mensaje", dijo Tomás, un alumno hincha de Boca

"Ya me esperaba que el profe iba a hacer algo, pero después pensé ‘qué capo mi profe’", dijo Mateo, otro chico del gradosimpatizante del Xeneize

El Rulo se vino por las paperas y cree en Boca

El famoso caso de “las paperas” en las inferiores de Boca obligó a desalojar la pensión del club para desinfectarla y es por ello que Jeremías Aguirre, la joyita neuquina de Boca, se encuentra en Neuquén por estos días.

“Nos mandaron a casa por dos semanas, hasta que desinfecten y el 25 seguramente pegaremos la vuelta. Por suerte, a mí no me agarró, estuve cerca”, comenta el popular Rulo.

Confía en el Pipa

Consultado por la finalísima de mañana en el Monumental, fue prudente, pero asegura: “Es una final, son partidos, todo puede pasar. Pero yo le tengo fe, que con garra, a lo guapo, a los ponchazos, como sea lo ganamos. Me genera confianza el gran momento de Benedetto”. Jere sueña con ser él algún día el héroe boquense .

El debut de un canalla en un River-Boca

“El domingo debutó el negro Fontanarrosa”, se podía leer en el título de la revista El Gráfico del 20 de septiembre de 1988. El creador de Inodoro Pereyra, conocido hincha de Rosario Central, fue convocado por la revista a su primer River-Boca para escribir una crónica del partido que terminó 2 a 0 a favor del Xeneize con goles de Perazzo y Graciani.

Fontanarrosa contó que vio a los equipos formados antes de comenzar el partido y cerró los ojos tratando de recordar dónde había visto antes esa escena: “La he visto muchísimas veces en las tortas de cumpleaños. Los dos arquitos, los equipos formados, los jugadores de pasta clavados en el bizcochuelo sosteniendo cada uno una velita. En Rosario, esa escena era frecuentemente ocupada por los muñequitos de Central y Ñuls. Pero cuando el niño es pequeño, cuando aún no ha definido el color de su pelo, su ideología política ni su tendencia futbolera, no es raro que las madres se inclinen por la perdurabilidad de lo clásico: River, Boca y dulce de leche en el medio”.

La nota es acompañada por una ilustración del propio Fontanarrosa donde se ve a dos hinchas de River tristes por la derrota.