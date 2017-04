Un mexicano, el apuntado por el crimen de Cintia

“El novio está preso pero él no la mató, para mí la mató un mexicano o dos mexicanos, no sé muy bien, las amigas me están ayudando, eso es lo que puedo decir”. Madre de Cintia González La mujer dijo que no tiene plata para viajar a México

Carolina Benítez, prima de Cintia, contó que ella estaba viviendo en Playa del Carmen aproximadamente hace un año, con su novio, Francisco, y que habían alquilado hace tres meses un departamento. “Este fin de semana hospedaron a un mexicano. A través de una plataforma, esta persona se puso en contacto con ellos porque necesitaba quedarse en Playa del Carmen durante dos días”, aseguró Benítez. La pareja trabajaba en un hotel y, según manifestó Carolina, “el martes, Francisco intentaba contactar a Cintia desde el hotel y como no contestaba se fue a la casa y la encontró muerta en la caja de cartón”. De acuerdo con las primeras informaciones de los forenses, Cintia presentaba signos de estrangulamiento y tenía un golpe en la cabeza. “El chico mexicano desapareció y falta plata, documento y la mochila en donde tenía todas sus cosas”, dijo Benítez.