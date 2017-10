Un Morfi picante

Todo empezó cuando Rozín pateó sin querer a Cristina por debajo de la mesa. Ella se tomó con humor la situación y los nervios de Rozín y aprovechó para devolverle la “patada”. “¿A que a Mariu Vidal no la pateás así?”, disparó. “Mañana no le pregunta nada, y a la g... (por un momento pareció que se le escapaba la palabra ‘gorda’, pero eso no sucedió), a la señora Carrió, menos”.

“Mañana viene Vidal y le vas a preguntar ‘¿tenés novio, nena?, qué linda qué estás’”. Ante la evidente incomodidad de Rozín y mientras se escuchaban algunos aplausos en el piso, la candidata acotó con humor: “Es una broma. Mañana vas a estar divino, yo te vi cuando le preguntabas del segundo semestre, y ella te pone caras... y la señora está en la casa y dice ‘Ay, mirala, qué linda esa nena’ Y después aparezco yo y dicen: ‘Ay, mirala, llegó ella, y qué tiene el vestido, y qué se puso...”. Rozín , atónito, le respondió: “Son las ventajas de venir siempre”. Pero ante ese comentario Cristina replicó: “Nooo, hacete cargo, Gerardo”.

En una entrevista tensa, en la que Cristina esquivó las preguntas que le generaban incomodidad, Rozín le preguntó por el pedido de detención de Julio De Vido, la inseguridad que hubo en su gobierno, la muerte del fiscal Nisman, el narcotráfico, las cifras de pobreza, el caso Milani y las denuncias de corrupción, pero no consiguió las respuestas que buscaba. Igual, en un cierre apurado por el horario, agradeció su visita y se dieron la mano.

Crítica: Rozín le dijo a CFK que había sido un error muy grave no dar notas durante su gobierno.

Un exabrupto contra Bullrich: la trató de “curda”

A la hora de hablar sobre el caso Maldonado, CFK fue contra la ministra de Seguridad: “Bullrich vinculó a los mapuches con los kurdos, pero la que está curda es ella”, dijo.

En un tramo de la tensa entrevista, que se extendió durante una hora, la ex senadora también se ocupó de hablar de Santiago Maldonado, un par de horas antes de que se supiera el hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut. Durante ese tramo y con lengua filosa y un poco de humor ácido, Fernández de Kirchner primero apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Bullrich vinculó a los mapuches con los kurdos, pero la que está curda es ella. ¡Qué ispa! Dejate de joder... No critico que le guste el vino, después de todo es bebida nacional. Hay una evidente protección y encubrimiento de lo que paso con Santiago Maldoando, no se le movió el pelo a nadie”, disparó la abogada. Más seriamente, después la criticó por “salir casi como guardaespalda de la Gendarmería”.

Aunque aclaró: “No pienso que el Gobierno mandó a desaparecer a Maldonado. El Gobierno se complicó solo al no actuar. Ya van más de dos meses y Macri no ha salido a hablar del tema”.

La líder de Unidad Ciudadana denunció que en el Gran Buenos Aires la Policía para a jóvenes por portación de cara. “Hay un gobierno que sobreactúa el tema de la represión, que le interesa más cuidar los intereses de algún estanciero extranjero. A los jóvenes los paran para pedirles documento por la cara que portan o porque tienen cara de morochos, yo no quiero vivir en un país así, es un país de mierda ese”, advirtió Cristina.

Tinelli tuiteó en vivo: “Es una actriz frustrada”

Sobre el final de la nota, Cristina se mostró emocionada al recordar a Néstor Kirchner. Rozín le preguntó cómo se imaginaba dentro de 5 años. Con la voz entrecortada, respondió: “No sé. Desde que pasó lo de Néstor dejé de imaginarme el futuro. Creía que iba a envejecer con él. Así que no sé qué pasará dentro de cinco años, si se acaba el mundo, qué se yo, tanto loco suelto. No tengo comprada la vida, aprendí eso”, respondió con lágrimas en los ojos. Minutos más tarde, Marcelo Tinelli publicó un picante tuit. “Es una actriz frustrada @cfkargentina”, escribió el conductor arrobando a la ex mandataria.