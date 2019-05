Un nene de 5 años legalizó su cambio de género

Tito es el nene trans más chico de Mar del Plata en obtener sin juicio al Estado el cambio de género en su DNI. Claudia Vega, la abogada que acompañó a su familia durante todo el proceso administrativo, remarcó la importancia de la Ley de Identidad de Género tanto como la importancia de que el Estado la ponga en práctica. “Hay que seguir acompañando su inserción de la ley en la sociedad y una participación del Estado más activa: no se conocen las identidades trans y se cuestionan estas infancias como si no supieran manifestar cómo sienten”, dijo la letrada. “Si no cuestionamos a los niños y niñas heterosexuales, no tenemos por qué cuestionar otras identidades. Hay que destacar que son infancias felices y lo seguirán siendo en la medida en que sean respetadas sus identidades”, agregó.

La historia del pequeño salió a la luz el 15 de febrero, cuando el diario La Capital de Mar del Plata publicó un artículo que relataba su recorrido: al año y medio ya se identificaba como varón y meses después pidió que dejaran de llamarlo por el nombre que sus padres habían elegido para optar por uno nuevo. “Princesa no, caballero”, fue lo que les dijo Tito a sus padres hace más de dos años cuando comenzaron el proceso para convertirse en un chico trans. Después, sorprendió a sus maestras pidiendo actuar de bombero con sus amigos varones (y no de bombera, como las nenas del aula). Entonces, Guadalupe y Matías, sus padres, no solo se zambulleron en la teoría existente sobre el tema, también buscaron profesionales que acompañaran, contuvieran y facilitaran el camino elegido por el menor.

La inscripción fue posible gracias a la Ley 26743, sancionada en 2012, que en su artículo 3º garantiza a toda persona “la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida”.

La rectificación también se dio cerca de una fecha más que simbólica: hace tan solo una semana, la Ley de Identidad de Género cumplió siete años. Definitivamente, mayo será para Tito el mes de la reivindicación.