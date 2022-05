Un nene se filmó con un arma y amenazó a sus compañeros de escuela

video arma escuela.webp

Además de las imágenes, hay audios en los que dice: "Mis ganas de quemar la escuela no se fueron”, junto con una leyenda en ruso que afirmaba que el atentado “debería hacerse el lunes por la mañana”.

Luego de que se conociera la noticia, la madre de una alumna de ese colegio decidió denunciar el hecho ante la Unidad Judicial N° 4 de la ciudad de Córdoba. “Mi hija comparte espacios con el niño. Es preocupante la situación y tienen que tener conciencia de que no es un juego”, contó la mujer en declaraciones a la prensa local.

En tanto, la madre del niño que se grabó con el arma les mandó un audio a las madres y padres de los compañeros de su hijo y les dijo: "Hola buenas tardes. Soy Ailén, mamá de T. Me he enterado que les pueden haber llegado videos de mi hijo manipulando un arma. Quiero dejarlos tranquilos en dos sentidos. Ya hemos dialogado ambos padres con la directora y hemos tomado medidas al respecto. Y en segundo lugar, no hay ningún tipo de arma en el hogar de T, ni en casa de mamá ni de papá. El arma es de un tercero que cuida a T en mi horario laboral, quien es policía”, expresó la mujer.

Y finalizó: “Ya está dialogado también para asegurarnos de que no vuelva a tener acceso a ese elemento nunca más. Entendemos la gravedad de la situación y se han tomado medidas para que nada así vuelva a suceder".

El próximo jueves el Ministerio de Educación tendrá que definir cómo continúa la situación con el menor.