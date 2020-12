¿Un ovni fue visto en el programa de Guido Kaczka?

Embed

"Tenés la posibilidad de la repetición. La segunda ruleta va por el taxi, la licencia y por 200.000 pesos porque si es escalera va por el taxi y la licencia", le explicó Kaczka, al locutor de su programa, mientras el taxista se corría unos metros hacia el segundo tablero giratorio.

Fue precisamente allí cuando dos luces blancas atravesaron el cielo de punta a punta y a una velocidad imposible de describir. De hecho, ni Guido, ni su secretaria, el locutor del ciclo ni el propio participante advirtieron semejante episodio.

Sin embargo, algunos televidentes sí se dieron cuenta de ese evento paranormal y hasta afirmaron en las redes sociales que en otros momentos de la noche se vieron más luces volando.

Finalmente Héctor no ganó en ese juego. "No se puede creer. Ay, ay, ay. Venía para todo. Mirá qué cerca además", expresó algo decepcionado el conductor del ciclo de juegos luego de que el chofer sacara el número 20, y no el 23 tal como él había elegido.