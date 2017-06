Un papelón grande

“La producción de Showmatch ha decidido bajar a un participante del ‘Bailando 2017’ porque esta persona no fue nunca a los ensayos y siempre dejó colgado a su equipo. Encima, lo llaman y no atiende el teléfono. Él seguramente se debe estar enterando por nosotros”, fueron las palabras de Listorti, quien se enteró de la noticia minutos antes de salir al aire.

“Es muy difícil trabajar con alguien que no atiende el teléfono y no va a los ensayos. El Chato Prada y Fede Hoppe se cansaron de esto y tomaron la decisión de desvincular del certamen a José Ottavis, quien todavía no había bailado”, continuó explicando el conductor. Ottavis, uno de los hombres más conocidos de La Cámpora, tenía a Barby Silenzi como partenaire.

Cortita: El Chato Prada y Fede Hoppe se cansaron de que Ottavis no los atendiera y lo borraron.

Durísimo

Después de dar el anuncio y la explicación sobre la desvinculación del ex de Vicky Xipolitakis, Listorti hizo un fuerte descargó: “A mí no me causa gracia que este señor que nos representa, porque es diputado (es legislador de la provincia de Buenos Aires) tenga tan poca responsabilidad por el trabajo. Nos representa y el ejemplo que tienen que dar los que nos representan es el esfuerzo del trabajo, el compromiso y la responsabilidad. Nito Artaza era senador nacional e hizo el ‘Bailando’. Hay que hablar, no puede no atender el teléfono. Me preocupa”.

Beatriz Prandi, la no famosa que conquistó a Tinelli

Beatriz Prandi hizo historia en Showmatch al ser la primera participante no famosa en debutar en el certamen del “Bailando”. La ama de casa de 56 años conquistó a Marcelo Tinelli y aprovechó para pegarle a Mariela Anchipi.

Antes de darle su devolución por la coreografía que presentó, Ángel de Brito le preguntó si había tenido algún problema con la Chipi en la sala de maquillaje y, para sorpresa de todos, Beatriz contestó: “Es una genia, eh, una capa en lo que hace...”. “Pero un freezer”, completó la frase el conductor de Los ángeles de la mañana. “No, freezer, no. Yo dije que a lo mejor le faltaba un poquito de calentura”, completó Prandi, quien cosechó 18 puntos con su performance.