Un poeta neuquino ganó un importante premio en España

En diálogo con LMNeuquén, Roel expresó la importancia de recibir la distinción "en un momento tan difícil para los poetas de publicar sus obras. Este premio es un reconocimiento y un aliciente”.

Nacido en Temperley, provincia de Buenos Aires, desde muy chico tomó contacto con la literatura ya que su abuela le leía "La Divina Comedia" de Dante Alighieri. “Apenas tenía ocho o nueve años, mu abuela me leía ese libro del que no entendía mucho, pero había algo de las palabras que me atraía, un ritmo, una música”, contó en una entrevista. A los 15 años su familia se trasladó a Neuquén donde conoció al poeta Gerardo Burton “a quien le mostré mis primeros poemas y de alguna manera se transformó para mí en un referente literario”. Posteriormente tomó contacto en Buenos Aires con e poieta Jorge Smerling, quien le abrió un mundo de nuevos lecturas. “Jorge me leía a los poetas Enrique Molina, Olga Orozco, Juan José Ceselli y al polaco Czeslaw Milosz”, agregó.

Comentó que el libro premiado en España está inspirado en Andrei Rubliov, un religioso del siglo XV y pintor medieval considerado como el más grande iconógrafo de Rusia, del que hay poca información sobre su vida, ya que no se sabe dónde nació y cuando murió.

“El libro es una versión libre sobre este monje y pintor, del que siempre me fascinó su obra que fue redescubierta porque gran parte de ella estaban ocultas”, señaló. También mencionó la película del director soviético Andrei Tarkovski basada en la vida de Rubliov. “En el verano pasado vi la película de Tarkovski y a partir de ese momento aparecieron los primeros poemas. Incluso accedí al guión de la película y eso también provocó que se fueron gestando más poemas”, explicó.

Roel estudió Historia del Arte en La Plata y en 2004 publicó su primer libro de poemas “Padre Tótem/Oscuros umbrales de revelación” en la colección Libros de Tierra Firme que dirigía José Luis Mangieri. En esta editorial aparecieron otros dos libros “Diario del insomnio" y “Cuadernos del desierto”. Posteriormente editó "Las variaciones del mundo", "Los Jardines del Aire" y “Dice Jonás".

Consultado sobre los poetas que fueron vitales en su formación literaria, Roel mencionó a Ricardo Molinari, Héctor Viel Temperley, Miguel Angel Bustos y Jacobo Fijman, "que tienen en su obra esa cuestión de lo metafísico". "También me gustaron los últimos libros de la neuquina Irma Cuña", concluyó.