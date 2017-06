Un premio para las estrellas

Otra de las grandes favoritas era Griselda Siciliani, quien por sus personajes desdoblados en Educando a Nina (Telefe) ganó como Actriz Protagonista de Ficción Diaria/Comedia. Su ex pareja, Adrián Suar, también se llevó la estatuilla de la categoría Mejor Actor Protagonista en Unitario por su labor en Silencios de familia (El Trece).

Pasión de sábado (América), el programa que se convirtió en un clásico del fin de semana con más de 27 años al aire, se llevó su primer Martín Fierro, en la terna Musical.

La Leona (Telefe), la ficción protagonizada por Nancy Dupláa y Pablo Echarri, y que se mostraba como uno de los posibles focos de polémica por ser opositores al gobierno, se consagró en cuatro categorías: Mejor Actriz Protagonista de Ficción Diaria/Drama (Dupláa); Mejor Actor de Reparto (Miguel Ángel Solá); Revelación (Andrea Rincón) y Mejor Ficción Diaria.

El tan ansiado Martín Fierro de Oro se lo quedó El marginal (TV Pública), el unitario producido por Underground. Sebastián Ortega recibió la estatuilla del propio Jorge Latana, ganador del año anterior.

23,1 Fue lo que promedió la ceremonia a lo largo de sus cuatro horas de transmisión.

Ventura y Ninci se cruzaron y se sacaron chispas

La entrega de los premios reavivó la vieja enemistad entre los periodistas. Ambos dejaron claro que no hay chances de reconciliarse.

Pese a que los organizadores esperaban que la gala estuviera plagada de glamour, elegancia y mucha alegría, durante la celebración hubo diferentes cruces y miradas fulminantes en medio de la ceremonia. Uno de ellos lo protagonizaron Luis Ventura y Mercedes Ninci, quienes se declararon enemigos hace un largo tiempo.

Todo comenzó cuando se encontraron los periodistas y algunos movileros se atrevieron a preguntar por qué no hay chances de una reconciliación. Ninci tomó el guante y respondió: “Dijo que la mitad de las primicias que yo doy son mentiras, y vos sabés que son ciertas”. En ese momento, el presidente de APTRA acotó: “Las que dijiste de mí sí eran mentiras y no las corregiste, dijiste que me habían denunciado penalmente y era mentira”.

La periodista se defendió y expresó: “Todo lo contrario, en el programa de Intrusos vos dijiste que la única persona que había averiguado en todos los Tribunales de Familia de Córdoba fue tu primera mujer”. Ventura otra vez fue contra ella y agregó: “¿Pero qué dijiste al aire vos? ¡Que me habían denunciado penalmente! Decime ¿en qué juzgado fue?... Ahora desmayate. No sabés cómo mentir”.

Ayer, cuando la polémica ganaba más lugar, Ninci usó su Twitter para ir contra Ventura: “¡Los que antes le decían H de P ahora le dicen “Luisito”!... Quiero aclarar que no tengo nada contra todos los periodistas que integran APTRA. ¡Sólo con su presidente!”.

Siciliani se rió de las burlas sobre sus pechos

Griselda Siciliani, ganadora de la categoría Mejor Actriz de Comedia por su doble rol en Educando a Nina, asistió a la gala con un vestido largo muy sexy. La prenda, diseñada por Santiago Artemis, tenía hombreras, volados, una cola eterna y un escote muy profundo.

Siendo uno de los looks más atrevidos, la actriz se llevó todas las miradas pero también algunas críticas. Es que en las redes sociales de Eameo se burlaron de sus pechos, dando a entender que están caídos.

Lejos de enojarse, la ex de Adrián Suar tuiteó: “Jajajaja ¡muy bueno! Amamanté dos hermosos años #amoMisTetas #alNatu nadie se ha quejado”.