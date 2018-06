Un protocolo viejo traba la práctica de abortos legales

Para Gabriela Luchetti, ex jefa del servicio de Ginecología del Castro Rendón y docente de la Facultad de Medicina, la falta de medicación en los hospitales es hoy “un obstáculo importante” para garantizar los abortos no punibles. Observó que, como la compra depende de cada hospital, “se desdibuja la equidad a nivel provincial”.

La subsecretaria de Salud, Alejandra Piedecasas, explicó que no se hace una compra centralizada porque, “en el caso del misoprostol, es un medicamento que no está aprobado todavía por la ANMAT”.

Pedro Cahan, de la Fundación Huésped,

Aclaró que los hospitales compran la medicación por su cuenta “para otras indicaciones médicas como abortos retenidos e incompletos, inducción de parto y demás, con reserva de uso, pero en la dosis para practicar un aborto todavía no está aprobada”.

Piedecasas justificó también la demora en la falta de protocolo actualizado para abortos no punibles. El que está vigente se sancionó en 2007 y no coincide con el fallo de la Corte de 2012 ni con las resoluciones del Ministerio de Salud nacional. La funcionaria reconoció que llevan cinco años elaborando un documento nuevo. Aclaró que lograron un texto “preliminar” que “está en revisión”. Agregó que no se aprueba todavía “porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de la medicación que no están definidas”.

Remarcó que, pese a llevar un largo tiempo redactando ese texto, la subsecretaría tuvo otros avances respecto de los abortos no punibles, “como la disposición sobre objeción de conciencia, que se publicó en 2016”.

En los últimos años, ante la demora de un protocolo oficial, tres equipos médicos de Neuquén y Chos Malal redactaron sus propios instructivos, que aplican de manera aislada y voluntarista. Piedecasas admitió que con eso no alcanza porque “se necesita un documento unificado”.

Ruth Zurbriggen, de la agrupación La Revuelta y la red de socorristas por el aborto, observó que otro inconveniente para que los hospitales atiendan los casos no punibles “es la falta de difusión”.

Contó que “muchas mujeres no recurren a los hospitales porque no saben que pueden hacerlo”, lo que las deja en manos de la clandestinidad, aun cuando la ley las ampara. Sostuvo que esto no es casual, “sino que hay una decisión política del Ministerio de Salud de no hacerse cargo de este tema”.

Sólo 9 provincias cumplen el fallo de la Corte Suprema

Sólo nueve provincias cumplen con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2012. En las restantes, se acata a medias, como en el caso de Neuquén, o directamente no hay normativa sobre este derecho.

El último informe sobre el cumplimiento de los abortos no punibles en el país se actualizó en 2017. Lo elaboró un conjunto de organizaciones, entre las que se cuentan Amnistía Internacional y la Fundación Huésped.

Allí se indica que sólo nueve provincias cumplen con el fallo de 2012, que exhortó a los gobiernos a elaborar protocolos para los abortos no punibles y asegurar “la atención integral de toda víctima de violencia sexual”.

Las jurisdicciones que hicieron los deberes son Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Otras siete provincias cumplen el fallo con restricciones: Neuquén, Capital Federal, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y Salta. También Río Negro, donde la ley tuvo resistencia entre los médicos del sistema público.

Las ocho provincias restantes aún no se ocupan del tema: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

El ISSN no tiene nomenclador para casos no punibles

Además de los obstáculos para los abortos no punibles en los hospitales, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) tampoco garantiza esta práctica a las afiliadas que la requieran.

Ruth Zurbriggen, socorrista de la colectiva feminista La Revuelta, indicó que la interrupción del embarazo por violación o riesgo para la salud debería figurar en el nomenclador del ISSN, aunque eso no ocurre. Esta situación es más crítica para las instituciones de la seguridad social desde que la Corte Suprema avaló un procedimiento de actuación frente a los casos de aborto que no merecen sanción penal.

“En los últimos cinco años avanzamos mucho en la atención de abortos no punibles, pero una de las cosas que quedan es nomenclar la práctica en el ISSN; seguramente vamos a tener que apoyarnos en los consejeros gremiales para lograrlo”, sostuvo Zurbriggen.

