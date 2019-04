Un radical podría ser el candidato a vicepresidente

Buenos aires. Las internas políticas de Cambiemos amenazan con destruir la alianza. O, tal vez, aprovechando la baja en la imagen de Mauricio Macri, su socio estratégico en Cambiemos, la UCR, viene metiéndole pierna fuerte como para ganar. No lo quieren romper aunque sí ganar territorio. A la inversa de su frase legendaria, en este caso los radicales parecieran apostar a un “que se doble pero que no se rompa (Cambiemos)”. Atento a los cuestionamientos internos y consciente de que no le alcanza con mostrarse seguido con María Eugenia Vida, la política con mejor imagen del momento, el Presidente se juntó con su mesa chica y empezó a hacer rodar un tema conciliador: que su compañero de fórmula presidencial sea un hombre de la UCR.