Un reguetón duro

“Son la pareja sexy de este ‘Bailando’, esperábamos que la rompieran. La conocemos desnuda en las redes, viene acá y dice que tiene miedo de perrear, es como que viene Messi y tiene miedo de meter goles”, fue la devolución del periodista a la chica del clima, quien en la previa de su presentación había relatado que no sabe perrear. “No me sale eso de ser hot, el perreo me costó muchísimo”, expresó la voluptuosa modelo.

La cantante de Agapornis tampoco estuvo a la altura de las circunstancias y el “hombre del moño” le manifestó: “Melina es una participante que me gusta mucho porque es muy refinada y hace todo con estilo, pero acá se equivocaron, porque esto es reguetón.

Es lo mismo que hagas Romeo y Julieta y no querés tomar el veneno porque decís que es malo, acá tenés que tocarte, perrear, hacer el perreo, culeo, porque para eso es este ritmo”.

Por último, le pegó al popular comediante por la cantidad de ropa que utilizó al momento de bailar.

“Parecían dos chicos que no tenían plata para dejar la ropa en el guardarropa, porque no se sacaron ni la gorra ni la campera para bailar, nada. No me gustó chicos, nada, decepción total”.

La única que se salvó fue Mariela “la Chipi” Anchipi, quien consiguió un 7 del jurado. El ritmo continuará mañana y los calificadores se plantearon no tener piedad con los participantes.

