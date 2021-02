"Un robo a mano armada": indignación por los platos del restaurante de Martitegui

"Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por LITERALMENTE 1 (UN) ESPÁRRAGO", manifestó indignado un usuario de Twitter, en un posteo en el que compartió fotos de las preparaciones que ofrece el cocinero en su local gastronómico.

El posteo del internauta abrió el debate en Twitter. Mientras algunos usuarios de esa red se sumaron a las críticas, otros salieron a bancar al chef.

"Lo que me indigna más es que no veo a nadie cuestionando el punto de cocción de esa carne", "Aparte es muy mala persona, pide pizzas y maltrata a los delivery al punto que el dueño le dijo que no llame más, entonces pide por app y los caga a los pibes, porque aparte los forrea el doble"; "A mí me llegás a dar eso y te prendo fuego. Me crie a guiso y puchero, mirá si eso me va a llenar, ni un diente me llena", "Si me vas a cobrar los dos ojos, un pulmón y parte del hígado por comer eso... mínimo dame un cuchillo que corte como la gente!"; "Vas al restaurante de Martitegui para sacarte la foto de Instagram y salís de ahí derecho a una parrilla de barrio para sacarte el hambre", "Una cosa es un menú de pasos de comida gourmet, otra servirte UN espárrago a modo de paso. A Martitegui lo quiero preso (además de porque tiene fama de explotador y misógino)", manifestaron algunos integrantes de la comunidad tuitera.

En contraste, otros postularon: "El restaurant de Martitegui ganó el premio al mejor del mundo y está siempre en el top 100 del planeta. Consiste en varios platos con varias degustaciones. No vas ahí a pedirte un plato de ravioles"; "Es una pena que se dejen llevar solo por observar una foto: 1)el menú no se elije 2) son 12 pasos que terminan siendo súper abundantes 3) las técnicas y los procesos de cada plato son tan distintas que el espárrago seguramente no sabe a tal! Abran la mente", "Si vas a un restaurante así, no vas para saciar tu hambre. Vas para vivir una experiencia gastronómica distinta. A probar cosas distintas".

No obstante, el intercambio de opiniones continuó y una internauta replicó: "Si el sistema es más o menos como cuando te sirven la entrada y cuando el estómago se llena de jugos gástricos después de 10 minutos, al fin no comes casi nada, pagás una fortuna y a las 3 horas tenés mas hambre que el Chavo del 8, pero con la mente abierta".

Con todo, el ida y vuelta prendió fuerte en la red y como era de esperar, tras el cruce de comentarios, llegaron los memes.

