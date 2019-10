Un testimonio que puede acorralar aún más a Trump

Lutsenko, que fue cesado en agosto por el nuevo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, insistió en que emplazó a Giuliani a acudir a los tribunales si tenía pruebas de sus acusaciones y le dijo que no utilizara a Ucrania para llevar a cabo una venganza política que podría afectar a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. “Le dije: ‘Llevemos esto por medio de fiscales, no por medio de presidentes’”, declaró el ex fiscal general ucraniano. “Le dije que no podía iniciar una investigación solo por los intereses de un alto cargo estadounidense”, afirmó.

Las declaraciones ponen de manifiesto el interés de Trump por encontrar pruebas que compliquen las aspiraciones presidenciales de Joe Biden, uno de los favoritos en la interna demócrata. Este presunto “abuso de poder” y “pedido de injerencia extranjera” en las elecciones ha disparado los pedidos de abrir una investigación de impeachment en Washington.

