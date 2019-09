Un fuerte sismo sacudió el centro de Chile y se sintió en Mendoza

Específicamente, el sismo se originó a 506 kilómetros al suroeste de la capital de Mendoza y a 616 km al NO de Neuquén; con una profundidad de 10 kilómetros.

En varias ciudades chilenas se sintió el temblor, que duró cerca de un minuto, pero hasta el momento no se reportan víctimas ni grandes daños materiales. "Fue largo, pero no tan fuerte, yo agarré el televisor por resguardo, pero no se cayó nada", dijo una vecina de San Pedro de La Paz, en Concepción, a la Televisión Nacional de Chile.

"Se sintió bastante fuerte, pero uno ya se acostumbra e estos movimientos. No pensamos que podía ser un terremoto", dijo otra habitante de esa zona.

