Un traste sin ángel

“Es la nada misma. Yo tuve un cruce con ella. Y ya lo resolvimos. Hay participantes que pensé que iban a explotar, pero no. Ella no sabe jugar, es un moplo. El ‘Bailando’ no le da mucho rebote. Tiene que hacer algo para sacarle provecho”, comenzó diciendo la morocha.

Más tarde, cuando el conductor le preguntó con qué mujer tendría un romance si fuera hombre y le sugirió a Sol, Mimi disparó sin filtro: “No, no me gusta para nada. Sol tiene culo, pero no tiene ángel”.

En ese ida y vuelta con el hermano de Natacha, la purtorriqueña también le dio duro a Federico Bal, Laurita Fernández y Nancy Pazos, entre tantos otros.

Sobre el hijo de Carmen Barbieri, dijo que era “un tipo agrandado”. “Se cree mil, se cree más que el dueño del circo. Se infló y su momento ya pasó”, opinó Mimi.

De la misma forma, fue contra Laurita: “Es agrandada. Tiene aires de diva. Gracias a lo mediático se hizo conocida. Antes nadie sabía quién era. Ahora se hace la cool y no es para nada cool”.

A la hora de hablar de Pazos, tampoco tuvo piedad. “Hay que mandarla al manicomio. Cuando se vaya del ‘Bailando’ va a quedar loca. Se nota que sufre”, disparó.

Mientras Mimi se despachó de lo lindo, Sol no para de subir fotos muy hot de su estadía en Brasil. “Braaaaasil, cómo necesitaba esto”, fue la primera de sus publicaciones, donde se la ve sentada en una reposera a orillas del mar. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, y en apenas horas el posteo alcanzó casi 175 mil “likes”.