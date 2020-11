Una actriz de La Casa de Papel es fan de los desnudos

Úrsula Corberó enamoró a todos con su personaje en La Casa de Papel, pero solo un hombre se ganó su corazón y es argentino. El icónico y talentoso actor Chino Darín.

La relación sentimental de la actriz de La Casa de Papel y el actor argentino suele verse reflejada en las publicaciones de Instagram de ambos. Además, ambos han redoblado la apuesta y más que muestras de afecto, han publicado en varias ocasiones material gráfico bien caliente que eleva la temperatura en el Instagram de más de un seguidor.

No debe fácil seguirle el ritmo a quien interpreta a Tokio en La Casa de Papel, pero el Chino Darín no tiene problema con eso. Úrsula Corberó es fan de los retratos desnudos y el argentino no duda en posar para en lente de esta actriz que es una bomba.

Una reciente fotografía publicada por el Chino Darín en su cuenta de Instagram es la prueba. "Dale mecha" es el título de una imagen del actor argentino como Dios lo trajo al mundo. Los créditos de la foto son lógicamente de la estrella de La Casa de Papel:

Embed View this post on Instagram Dale mecha. by @ursulolita A post shared by Chino Darin (@chinodarin) on Oct 25, 2020 at 12:50pm PDT

La misma Úrsula Corberó ha publicado también fotos al natural que dejan poco para la imaginación de los seguidores. Estas son algunas de las fotografías al desnudo de la actriz de La Casa de Papel: