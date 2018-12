Una actriz de Orange is the New Black reveló que fue acosada

Los Ángeles. La actriz australiana Yael Stone (33), una de las protagonistas de la serie de Netflix Orange is the New Black, le reveló al New York Times que Geoffrey Rush -ganador de un Oscar que ya fue acusado por acoso sexual- bailó desnudo delante de ella en el camarín cuando ambos trabajaban en la obra de teatro The Diary of a Madman, en 2010 y 2011. Como si fuera poco, Stone agregó que él usó un espejo para mirarla mientras se duchaba y que le mandaba mensajes eróticos.