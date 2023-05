Una Angelita contó qué se dijeron Yanina Latorre y Estefi Berardi en el corte

“Berardi insiste en cosas aunque esté equivocada. La mayoría de nosotras tenemos discusiones que nos permiten entrar y salir”, continuó la locutora antes de agregar: “En el corte se termina ahí, me parece que la mayoría de nosotras, no sé el caso de Estefi porque no la conozco tanto, tenemos eso de entrar y salir de una discusión sin enojarte porque es la dinámica de la televisión actual, todas pasamos por situaciones de este tipo en el programa”.

“Hay que ver cómo lo siente el otro, no quiero meterme mucho en esa pelea, no sé si se está faltando el respeto. Preferí no decir nada y dejar que el tema lo resuelvan entre ellas, son mujeres adultas, si me preguntas cómo lo tendrían que resolver, es con una charla privada fuera de la televisión”, cerró la conductora.

Estefi Yanian 2.jpg

Quien también habló fue Ángel de Brito, quien consultado por sus seguidores, dio su opinión sobre Estefi Berardi. "¿Cuándo se despide Beardi?", le preguntó un seguidor y el periodista fue directo: "No soy de los conductores que rajan panelistas por malas contestaciones o mentiras al aire o discusiones en los cortes".

"¿Va a renunciar Estefi? Porque si recibe tanto maltrato, ¿por qué no se va o ser víctima le conviene?", consultó otro usuario. "Estoy acostumbrado a las críticas, sólo las contesto, pero sigo adelante", agregó Ángel de Brito.

Finalmente, le preguntaron porqué aún no había despedido a Estefi Berardi a pesar de que la había criticado. "Porque tengo alto nivel de tolerancia y aunque me pidan la cabeza de alguien no la entrego", aseguró.