La pieza es un himno irónico a la gloria del dirigente ruso que actualmente busca un cuarto mandato, que en caso de victoria lo mantendría en el poder hasta 2024.

"Él puede hacer funcionar un reactor nuclear con el hemisferio izquierdo de su cerebro", canta Randy Newman, de 74 años.

Talentoso compositor y autor que ha ganado seis premios Grammy y dos Óscar, Randy Newman ha escrito canciones más clásicas, como "I Love L.A." o una de los temas de la película "Toy Story", "Youve Got a Friend in Me".