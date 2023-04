Una cantora del norte neuquino será intendenta de El Cholar

SILVIA CANALES_CANTORA (9).jpg

“En esta institución hice mi escuela primaria por lo que la satisfacción de ser docente y luego directora me dio la posibilidad de hacer por las infancias y por mis colegas un trabajo lleno de amor por mi profesión, con mucho compromiso y la perseverancia que hizo posible conseguir mucho en tan solo dos años” explicó la jefa comunal electa.

Canales recordó su desempeño como directora en esa escuela desde el mes de noviembre del 2016 hasta diciembre del 2018.

“Pude llevar a cabo un trabajo pedagógico y de integración a la comunidad muy importante junto a los docentes, auxiliares y padres que siempre acompañaron en actos escolares, viajes de estudios, intercambios educativos y solicitudes de mejoras de nuestro edificio”, relató.

La formación y capacitación permanente fue una constante en su profesión desde el principio. Es así que tiempo atrás fue convocada para rendir y concursar para titularizar como directora.

“En aquellos días compartí un tiempo inolvidable de aprendizaje y preparación con mis colegas Sofía Bushman y Andrea Pérez Plaza.”, recordó.

Los esfuerzos rindieron sus frutos ya que desde el 5 de febrero de 2019 se instaló en la escuela albergue 79 de Cajón del Curi Leuvú, donde finalmente pudo titularizar como directora. “Un hermoso grupo humano me recibió, estudiantes expectantes, con ternura en sus miradas y familias que me decían: ¡La Dire es la cantora!”, comentó.

Más tarde llegó la pandemia y todo cambió. Canales fue convocada por el Consejo Provincial de Educación (CPE) a trabajar en la Junta Electoral Docente de la cual por votación unánime resultó electa presidenta.

“Esto implicó irme a vivir a la ciudad de Neuquén. Un gran cambio, nuevos desafíos, mucho por aprender y una vida cotidiana que se vio totalmente modificada”, indicó la intendenta.

Adaptándose a su nueva realidad y respondiendo a su espíritu inquieto creó un plan de contenido educativo y cultural. “Extrañando las aulas, me puse en contacto con varias escuelas para llevar la propuesta ‘Contando y Cantando’ sobre la vida, rol social de las cantoras, cuecas y tonadas a los estudiantes y docentes de la capital neuquina, disfruté y continué con mi propósito de que la música de nuestro norte neuquino siga siendo conocida, y reconocida como patrimonio cultural vigente”, explicó.

Su camino como cantora popular

Su despegue en el reconocimiento popular se lo dio el camino de su arte musical con el cual ha logrado una impecable trayectoria y se ha convertido en una importante referente del estilo de cuecas, tonadas y valsecitos tan característicos del norte neuquino.

“La música ha estado presente toda mi vida desde la infancia. Gracias a Dios desde el año 2008 tengo la posibilidad de hacerlo desde los escenarios de fiestas populares”, expresó.

Tan bien le ha ido que su canto ha trascendido los límites de la provincia y del país. “Mi presentación en la Fiesta de mi pueblo, Fiesta Regional del Ñaco, de la cual mi madre fue la creadora, marcó el comienzo de mi trayectoria como cantautora popular. La representación de la trilla con la cantora en el centro de la era sobre la parva de trigo cantando tonada y cuecas que bailan los presentes antes del inicio de la trilla con yeguas, es una de las actividades que como cantora he tenido siempre el privilegio de realizar”, indicó la flamante jefa comunal.

Silvia Canales con sus cuecas y tonadas ha llegado a todos los escenarios de las fiestas populares neuquinas y de otros míticos festivales de Laborde, Jesús María y Cosquín. También a otras provincias como Santiago del Estero, Rio Negro, Salta, Jujuy, San Luis y en los países de Chile y Republica Checa.

Su primera incursión en la política

El ritmo y contacto permanente con la gente a través de la música y la docencia quizás fue el mayor mérito y potencial que permitió un impensado desembarco en la arena política. “Llamadas y conversaciones aisladas se fueron dando en las que vecinos y vecinas de mi pueblo me preguntaban sobre la posibilidad de ser candidata, si me interesaba y qué pensaba respecto a esta posibilidad. Otros me sugerían y me proponían”, contó Canales.

Al mismo tiempo se encargó de aclarar que “no estaba en mí auto candidatearme para la intendencia. No había considerado tal posibilidad ya que continúo con la docencia y la música y esto implica dejar a un lado proyectos personales para destinar mi tiempo al servicio de la comunidad”.

Es así que faltando pocos días para el límite de la presentación de las listas para participar de las internas partidarias del MPN, la hoy intendenta electa, aceptó el convite y dispuso su tiempo para trabajar por su candidatura. En ese sentido rescató el fuerte respaldo y acompañamiento de sus hijas Ailín y Malén y de “Gury”, su compañero de vida.

Canales mantuvo su idea de no imponer nada. Por esta razón convocó a una asamblea y pidió a los propios vecinos que eligieran quienes conformarían la lista de los candidatos a concejales. “Fue así que, en asamblea abierta a todo el pueblo, los presentes designaron por mayoría a cada uno de los miembros de la lista”.

Primeros pasos como candidata

En las pasadas internas del MPN participó con la franja Naranja y obtuvo la mayoría de los votos. Con esos resultados y pensando en una propuesta de gobierno amplia y abarcativa convocó a todos los espacios del MPN para armar una lista de consenso para participar de las elecciones generales.

“Hace dos meses con nuevos integrantes en la lista iniciamos la campaña partidaria. Con un poco más de experiencia en esta tarea ya que muchos no habían sido parte de listas políticas”, sostuvo.

En referencia a las propuestas que le acercaron a cada vecino manifestó que “elaboramos una plataforma que intentó plasmar lo manifestado por cada vecino. Las inquietudes de los jóvenes, las necesidades de los adultos mayores, las propuestas de las instituciones públicas, la mejora y concreción de servicios básicos, la ampliación de infraestructura para el desarrollo del turismo, son algunos de los tantos aspectos que contiene esta propuesta”.