Es que el discurso de Bianchi trascendió por sus advertencias ante lo que denunció que puede ocurrir con los embriones: "Otro punto al que me voy a referir es lo que ha pasado en Estados Unidos, Inglaterra, Austria y Francia sobre la gran campaña de la industria millonaria del aborto. Justamente considero que si se da este proyecto podrían realizarse tercerizaciones de prestaciones de los mismos, y esto llevaría a no tener un control ético. Es así el caso de una multinacional muy conocida Planned Parenthood, que tiene servicios reproductivos en Estados Unidos, que el Estado le otorga financiamiento por USD 500 millones, subsidio que se le ha sacado por las denuncias. Existen los videos, una doctora dice 'somos muy buenos en conseguir el corazón, el pulmón y el hígado porque intentamos no apartar esa parte, sino aplastar y presionar por arriba y por debajo para sacar las partes íntegras'. Esto es porque se puede pagar hasta USD 100 por cada parte de feto", aseguró Bianchi.

En esa línea, concluyó que "esto mismo ocurre en el Reino Unido, ocurre el tráfico de cerebros en Francia, está denunciado, en España, en Australia. Entonces me pregunto cuál será el destino que se le va a dar a estas muertes, van a ir a una bolsa, van a ser comercializados, van a ser para investigación, debemos ser responsables a la hora de legislar, donde el proceso se debe anteponer a la decisión".

Por su parte, la diputada radical Estela Regidor Belledone pidió hablar con la verdad, y a los pocos minutos desechó que el proyecto propusiera la interrupción voluntaria del embarazo: "Esto se llama aborto, si naciera, se llamaría muerte. Muerte de un por nacer. A partir de allí podemos seguir hablando. En estos días de plenario nadie ha podido negar que existe esa vida, porque no tenemos duda de que los que estamos acá tenemos vida, y lo que lleva una mujer en su vientre también es vida. Sincerémonos. Es vida", detalló.

En esa línea, la correntina se preguntó si "lleva la mujer en su vientre un pomelo, un árbol, un perro… No, lleva algo de su misma especie, y se llama hijo. Soy protectora de animales, y seguramente muchos de ustedes tendrán mascotas. Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada. No la llevamos al veterinario a que aborte. Lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quien regalarle los perritos. No sé de qué se burlan", disparó cuando las risas se replicaron en la Cámara.

"Fíjense cómo son los animales, las peores fieras quieren a sus crías. Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón, los sentimientos. Si fuéramos un poquito más animales no les mataríamos a nuestras crías", concluyó.

