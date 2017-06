Una discoteca pide mozas lindas y sin novios celosos

Esto fue difundido en el perfil de Instagram del dueño del lugar, Richard New Look, con el objetivo de informar que se inició el “casting de las nuevas candidatas para el trabajo de camareras y única chica para el guardarropas”. En el texto deja bien claro que las aspirantes deben ser mayores de edad, “guapas, con buen físico, mucha experiencia poniendo copas y simpáticas con la gente”, después avisa que también deben ser “solteras”. El mensaje insiste en que no quieren que las chicas tengan “rollos ni novios enfermos celosos” y mucho menos “en la barra controlándola” ya que, en el caso de ser así, el encargado del local, Julio Granado, apodado “el Feroz”, avisa que la chica en cuestión “no trabajaría más y buscaríamos otra: el que avisa no es traidor, esas son las condiciones, fáciles y claras. Si a alguna no le gusta, que no haga el casting ni nos haga perder el tiempo”. El escandaloso posteo ya recibió numerosas condenas.