La letrada, identificada como Lorena Noemí Samper, que volvía de una salida con amigos, hizo todo lo posible para evitar hacerse el test de alcoholemia, por lo que insultó y hasta empujó a los efectivos de tránsito. Los resultados confirmaron lo que a simple vista era evidente: tenía 1.99 g/l de alcohol en sangre.

Embed

Molesta con la detención y la multa correspondiente por su infracción, la funcionaria comenzó a argumentar que no había cometido ningún delito y sólo se había equivocado. “¡Me equivoqué, me equivoqué en una calle (...) Yo no le robé a nadie, no vengo drogas", gritaba en medio de la calle.

“Estudié siete años para ser alguien y vienen estos negros de m...que estudiaron cuatro meses y porque tienen una 9 acá se creen que son más que vos", continuaba manifestando Samper.

La fiscal terminó en la comisaría 3ra de Lomas de Zamora, donde se le abrió una causa por infracción de tránsito y resistencia a la autoridad y fue liberada unas horas después.

LEÉ MÁS

Una joven manejaba borracha y chocó contra un patrullero

Un borracho intentó escapar de un control de tránsito y casi atropella a un policía