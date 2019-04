TRAFUL.jpg

Para desgracia de Lourdes, se conoció que Traful tiene dueños, su nombre en realidad es Yako y su caso esconde un reclamo de larga data de las protectoras de animales de esa zona.

Según relató Clara Greig, presidenta de la Asociación Protectora de Mascotas de San Martín de los Andes, en noviembre del año pasado –y junto a ADYPA de Villa La Angostura- iniciaron la campaña “No se volver solo a casa”, con la que le pidieron a los turistas que no se lleven o bien, que no permitan que los sigan, ya que probablemente esos animales tengan dueño. “Es muy probable que la joven haya pensado que el perro estaba abandonado, pero cuando vimos fotos, por el estado del perro, nos dimos cuenta que tenía dueños”, inició Clara y continuó: “En noviembre del año pasado, en San Martín y Villa La Angostura, llevamos adelante esta campaña pidiéndoles por favor a los turista, ciclista y mochileros, que no se lleven a los perros, porque cuando ellos regresan a sus ciudades de orígenes, las mascotas se pierden”.

Exactamente esto fue lo que ocurrió en el caso de Lourdes y Traful (Yako), dado que el animal siguió a la joven desde Villa Traful hasta San Martín de los Andes, con una de sus patas lastimadas.

Las nuevas noticias llegaron a oídos de Lourdes, quien lejos de entristecerse, se puso a disposición de la familia real de Traful para que pudiera dar con el. “Gracias a toda la gente que compartió mi publicación buscando a Traful. Hoy se comunicó conmigo un chico diciendo que ese negrito tan bello y bueno pertenece a él y su familia y su nombre en realidad es Yako. Obviamente lo primero que hice fue pasarle mi número de celular y ponerme a su disposición para ayudarlo con toda la información que me habían brindado a mí y estoy compartiendo esto con ustedes para que toda la ayuda que me estaban dando hasta el momento se la den a Sebastián (el dueño). Mucha gente ya me venía manteniendo al tanto de que Traful (Yako) se encontraba dando vueltas en el centro de San Martin de los Andes. Hoy la hermana y la mamá de Sebastián van a estar yendo a buscarlo".

