Tras la alarma, los efectivos de la división de Homicidios y el fiscal Mauricio Navarro Forressi se hicieron presentes en el lugar y hallaron el cuerpo ensangrentado de la víctima, identificada como Georgina Avellaneda. Rápidamente constataron que la mujer había perdido la vida.

“Ella quedó sola anoche y como a las once y media llegó uno de los hijos y encontró todo abierto. Luego, la encontramos hoy a las 11 de la mañana”, contó un sobrino de Avellaneda, en declaraciones radiales. Además, el familiar de la víctima aseguró que la ex pareja de la mujer “vivía amenazándola y también amenazaba con suicidarse”. A raíz de este testimonio, la Policía comenzó la búsqueda de la ex pareja de la señora, quien es el principal sospechoso.