La cuenta de Twitter @AnimalParaiso dio a conocer la historia y además compartió algunas imágenes donde se puede ver al animal en acción caminando con las personas que organizaron la movida. De acuerdo a la información del medio local Regionalista, el perro fue sedado durante la falsa marcha y luego derivado a un centro médico donde lo intervinieron quirúrgicamente. Vaquita salió bien de la operación y ahora se encuentra recuperándose. “Tratamos dos heridas que estaban en la zona posterior del miembro derecho, heridas por proyectil. Esas heridas van a seguir tratándose por unos 15 a 20 días. La herida de la orejita se pudo suturar bien y sin problemas”, explicó el veterinario Alberto Oviedo. “En las heridas de las patitas se sacó el tejido muerto, porque cuando se recibe un proyectil todos los vasos sanguíneos de esa zona se mueren y no se irrigan”, agregó. El profesional tuvo que salir a la puerta de la veterinaria a dar el parte médico del animal a todos los vecinos que se habían agolpado en el lugar para saber cómo estaba Vaquita.

AnimalParaíso on Twitter Esta historia es increíble, #Vaquita el perro símbolo de las marchas en #Antofagasta estaba herido por perdigones y no se dejaba tomar, no había caso... Así que le crearon una marcha "falsa" para que los siguiera, de esta forma la marcha terminó en la clínica y él en cirugía. https://t.co/sDYh25v0LC pic.twitter.com/B6yx6KHqFI — AnimalParaíso (@AnimalParaiso) January 3, 2020

AnimalParaíso on Twitter Para los que han preguntado, #Vaquita se encuentra bien y recuperándose de su cirugía.



Infinitas gracias a la gente de #Antofagasta por su buena voluntad e ingenio para sacarlo adelante.



Acá fotos de #Vaquita pos cirugía y en marchas de la nortina ciudad. pic.twitter.com/BqSnMDxFse — AnimalParaíso (@AnimalParaiso) January 4, 2020

“Gracias humanxs por toda su preocupación... ya me atendieron y me estan cuidando. Solo les pido que no dejen de salir a marchar, porque yo apenas pueda vuelvo a salir con uds. Cuídense y cuiden a mis amigxs perrunxs... estamos todxs con juntxs en la lucha (...)”, publicaron en la cuenta de Instagram del animal (@perrovaca.antofa). Vaquita, dentro de poco, estará listo para volver a marchar.

