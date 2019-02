Una multitud reclamó por justicia para la abuela asesinada en Cutral Co

A lo largo de varias cuadras el reclamo fue coincidente con el cartel que encabezaba la marcha: "Chela fue asesinada, exigimos justicia".

Antes de finalizar, tras recorrer varias cuadras de la localidad, se leyó un petitorio en el que los familiares de Celia Maidub (79) indicaron que "el asesinato de Chela es una preocupación de toda la población de Cutral Co y Plaza Huincul". Agregaron que esto aún más ya que "ninguno de nosotros estamos libre de tener que atravesar una situación como esta con algún ser querido o nosotros mismos teniendo en cuenta el alto grado de inseguridad que hay en nuestras ciudades: nos roban, nos golpean, nos matan, y quedan libres, siempre alguien los beneficia".

En la marcha además de pancartas con la foto de la víctima se observaron con otros con los nombres y las fotos de las juezas que días atrás tomaron la decisión, al revisar los fundamentos la prisión preventiva, de liberar al principal sindicado del crimen, Joaquín Kevin Muñoz Coria.

"Las pruebas contra este sujeto son contundentes", indicaron luego de lo que describieron los pasos judiciales que dejaron en libertad al sospechoso.

"No podemos creer la decisión que tomaron las juezas Leticia Lorenzo y Carolina González, ambas de la localidad de Zapala: 'Dejar libre porque no hay peligro de fuga al presunto asesino ni existe riesgo de entorpecimiento en la causa' ; nos preguntamos: ¿que asegura que no haya peligro de fuga? ¿qué riesgos siguen y seguimos corriendo las personas de las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul si este asesino anda suelto por nuestras calles?".

Enfatizaron que "como familia estamos destrozados, es un dolor inmenso en nuestros corazones, con que se efectivice una sentencia quizás no nos aliviara, pero estaremos seguros que no seguirá matando a otras abuelas, a otras madres, a otras jóvenes. Basta con observar los hechos, si el patrón del asesino es atacar mujeres, robar a mujeres, asesinar mujeres".

Además de reclamar que se revierta la decisión judicial y que Muñoz Coria vuelva a ser detenidos, los familiares de Chela reclamaron "basta impunidad, basta de matar para robarles a nuestros seres queridos, poder vivir sin miedo y caminar por nuestras ciudades".

Y finalizaron que "nuestra querida Chela no estará presente fisicamente entre nosotros, pero la enseñanza y el amor hacia nosotros no se derivara tan facilmente, y menos por el odio y desprecio de una persona como Muñóz Coria a quien le importa poco la vida de otras personas".

