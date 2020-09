Una semana agitada y más incertidumbre con el dólar

El fuerte aumento que tuvo la divisa hará subir a su vez varias tarifas que están dolarizadas, como las de los servicios de streaming. Así, por ejemplo, un plan de Spotify por u$s 1,89 costaría con el dólar oficial sin recargo $149, pero sumándole luego el Impuesto PAIS (para estos servicios del 8%, no del 30%) y el nuevo recargo del 35%, quedaría una tarifa final de $214 (contra 161 pesos antes).

Además de los clásicos Spotify y Netflix, el aumento de tarifas llegará a otros servicios con precios dolarizados, como los de Apple Store, Google (Drive, Gmail), DropBox y Steam, entre otros.

Menor cupo

Aunque la nueva disposición no modifica el tope de u$s 200 que puede comprarse mensualmente, los consumos hechos en moneda extranjera restarán cupo para los meses siguientes. Así, si un mes se gastaron u$s 400 con la tarjeta, durante dos meses no podrán comprarse los u$s 200 autorizados.

El problema es que también las tarifas de los servicios de streaming descontarán cupo de compra: si, por ejemplo, un mes se pagó u$s 7 de tarifa, al mes siguiente sólo se podrán comprar u$s 193.

netflix (1).jpg Netflix ya avisó a sus usuarios que les cobrará el nuevo impuesto aunque la factura figure en pesos.

Este descuento de cupo ocurrirá sólo si el resumen de la tarjeta llega en dólares, pero no en pesos. En ese sentido, desde el Banco Central aclararon que "si en la tarjeta llega un consumo en dólares, se paga impuesto (PAIS, del 30%) y retención (la nueva del 35%) y consume cupo (de compra mensual de dólares), pero si el consumo es en pesos no se paga impuesto ni retención".

Devolución y exenciones

El nuevo recargo del 35% será a cuenta del pago de Ganancias y Bienes Personales y al final del año fiscal se podrá pedir su reintegro. Quienes no aporten a ninguno de esos dos impuestos podrán reclamar la devolución “una vez finalizado el año calendario en que se efectuó la percepción", pero no hubo más detalles de cómo será la gestión.

Para pedir el reintegro, habrá que entrar a un micrositio que habilitará la AFIP, donde se podrán ver y seleccionar las percepciones que fueron efectuadas e informadas por los agentes de percepción. Si hubiera operaciones no informadas, el sistema permitirá agregarlas manualmente. En todos los casos se deberá presentar el extracto bancario, resumen de la tarjeta y comprobante de la percepción, entre otra documentación, y luego la AFIP decidirá si aprueba o rechaza el pedido.

Por otra parte, las operaciones que quedarán exentas del 35% son las vinculadas a prestaciones de salud, compra de medicamentos, compra de libros en cualquier formato, uso de plataformas educativas, gastos de investigación en el ámbito estatal y universitario, y la adquisición en el exterior de materiales de equipamiento para la lucha contra incendios y la protección civil.

USA-FED-STRESSTEST-CAPITAL.jpeg Los dólares son un bien de ahorro cada vez más buscado por la pérdida del valor de los pesos.

Cada vez más tipos de dólar

Con las nuevas trabas cambiarias, el escenario quedó con varios tipos de cotizaciones diferentes para la divisa estadounidense:

Dólar oficial: rige para las importaciones y se toma como base para las exportaciones.

Dólar solidario: a la cotización del dólar oficial se le suma el 30% del Impuesto PAIS y el recargo del 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

Dólar Netflix: es el aplicado a los servicios de streaming, que tienen una alícuota diferenciada del impuesto PAIS del 8% y ahora suman el nuevo 35%.

Contado con liqui: es el valor que surge de comprar bonos en pesos en el mercado local y luego venderlas en dólares en el exterior.

Dólar MEP: es el que surge de comprar un bono en pesos y luego venderlo en dólares en el mercado local.

Dólar blue: es el dólar informal, que cotiza alrededor de $140 y podría seguir subiendo por la incertidumbre cambiaria.

Mayorista: en él intervienen los bancos, empresas, y el Banco Central, y luego fija el precio del dólar minorista.

Dólar Bitcoin: surge de comprar criptomonedas con pesos y luego venderlas en dólares, o directamente de comprar criptoactivos que sigan la cotización de la divisa estadounidense (stablecoins).

Otras medidas financieras

Por otra parte, para frenar la sangría de dólares, el Gobierno aumentó de 5 a 15 días el “parking” para la venta de bonos en el exterior a través del “contado con liqui”.

En la jerga financiera, el “parking” (estacionamiento) son los días que un inversor que compró bonos en pesos debe mantenerlos en su cartera (“estacionados”) antes de poder venderlos en dólares en el exterior. Por eso, aumentando a 15 días el parking el BCRA busca restringir el contado con liqui, que genera dólares que quedan en el exterior y no en la plaza local.

FINANZAS-ARGENTINA-EMPRESAS.jpeg Imagen de archivo de operadores trabajando en el piso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Argentina, Septiembre 2, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian/

Por otro lado, las nuevas normas cambiarias también apuntan contra las compras de divisas que hacen las empresas para pagar deudas en dólares, otro de los canales por donde perdía reservas el Banco Central.

En ese sentido, la autoridad monetaria dispuso que las empresas que tengan deudas superiores a u$s 1 millón mensuales sólo podrán acceder al dólar oficial por un 40% del total adeudado y el resto deberán renegociarlo. Para varios economistas, esto podría llevar a varias compañías directamente a un default.