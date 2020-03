Una trabajadora trans del Castro Rendón denunció maltrato policial

En ese momento, se le acercó un móvil policial que patrullaba las calles del barrio Don Bosco Tercero para controlar el cumplimiento de la cuarentena.

“Bajaron la ventanilla y dos agentes me miraban despectivamente. Me preguntaron hacia dónde me dirigía, respondí que a mi trabajo y allí comenzaron a reírse en tono de burla. Les mostré la autorización para transitar que tengo por ser trabajadora de salud y la constancia de mi documento en trámite”, continuó el relato la mujer.

fabiana trabajadora trans castro rendon La Izquierda Diario

Si bien Fabiana llevaba puesto el uniforme laboral y les mostró el certificado laboral, la Policía respondió que el permiso no le servía y, al recibir su documento, la mencionaron con el nombre de su anterior identidad, lo que incumpliría la Ley de Identidad de Género 26.743 y configuraría un acto de discriminación.

“Uno de ellos tomó su radio y transmitió mi número de documento. Desde la radio policial escucho que le responden que ese DNI pertenecía a mi identidad anterior. Pese a que tengo realizado el trámite de cambio de identidad de género desde hace 3 años y hasta he votado con ella”, continuó el relato. “Me llamaba y recalcaba mi nombre masculino, de mi identidad anterior”, subrayó Fabiana.

Con la bronca contenida, la trabajadora aseguró que “le hice saber que me estaba faltando el respeto y que me estaban denigrando por mi condición de trans. Pero pese a eso, continuaron burlándose”.

El director de Diversidad de la Provincia, Adrián Urrutia, indicó a LM Neuquén que se puso en contacto con la mujer y a su disposición para radicar la denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), cuyo titular en Neuquén es Santiago Nogueira, con quien también se comunicó por el tema.

"Esto marca una vez más que el transodio o la transdiscriminación está todavía muy arraigada en distintos sectores de nuestra sociedad, en distintos estamentos. Y la batalla cultural que venimos dando es inmensa", consideró el funcionario.

Urrutia, además, expresó que deberían haber sanciones para los policías involucrados en la agresión: "En 2017 y 2018 fueron años de intensas capacitaciones hacia adentro. Nadie puede decir que desconoce la Ley de Identidad de Género. No diría que la Policía desconoce la ley. Los policías que la maltrataron claramente la incumplieron y por eso debería caberles sanciones en asuntos internos. Por eso como funcionario me ofrecí a acompañarla personalmente".

