Una votación con el eje puesto en Buenos Aires

La frutilla en el postre sería ganar la provincia de Buenos Aires, donde como candidata a senadora se presenta una de las máximas figuras políticas de los últimos 15 años: Cristina Fernández de Kirchner, quien juega una ficha al “vamos a volver” que tanto pregonan sus militantes. Y a pesar de haber formado parte de una campaña poco personalista (era más el esfuerzo oficialista de personalizar que el de la propia ex presidenta), el resultado de las PASO puede hacerle replantear la estrategia de cara a las elecciones de octubre.

Una victoria deja a Cristina con buena perspectiva, hasta pensando en un intento de ir nuevamente por la presidencia. Pero una derrota claramente no la dejaría bien parada. En cambio, la chance de un triunfo nacional relaja y da confianza al oficialismo aun perdiendo en Buenos Aires, a pesar de que vencer a CFK sería debilitarla políticamente.

Pero en la provincia de Buenos Aires hay otros actores de proyección nacional que juegan fuerte en estas primarias y que, de acuerdo con el resultado, podrían modificar el mapa político de cara a octubre: Sergio Massa y Margarita Stolbizer, precandidatos a senadores por 1País y ambos candidatos presidenciales (y rivales) en 2015. También está Florencio Randazzo, ex ministro del kirchnerismo que va como candidato del PJ. Según las encuestas, la suma de votantes de estas dos últimas fuerzas, podría acumular entre un 25% y un 30%, porcentaje que puede resultar clave cuando llegue octubre.

La Cámara de Senadores debe renovar 24 bancas distribuidas de a tres entre las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Jujuy, Formosa, Misiones, San Luis, San Juan y La Rioja (entra la dupla del partido que saque más votos y el primero de la lista del segundo). De esos lugares, 16 son del peronismo (en sus variantes kirchneristas y no kirchneristas) y el resto de Cambiemos, el justicialismo disidente y otros monobloques.

En el resto del país, en La Rioja se dará un caso particular: como la semana pasada la Cámara Nacional Electoral vetó a Menem como candidato a senador, el Frente Justicialista Riojano llevará como representantes a Ricardo Guerra y Florencia López, pero dado que no hubo tiempo de imprimir las nuevas boletas, éstas tendrán el nombre y el rostro del ex presidente.

Mujeres: Aunque Vidal no compita directamente, en Buenos Aires se juega su desafío contra CFK.

Renovación de 127 bancas

La ciudadanía votará a los candidatos que competirán en octubre para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados. En este contexto, Cambiemos arriesgará 41 de sus 89 bancas (propias y de aliados), el kirchnerismo 32 de sus 72, y el Frente Renovador 21 de sus 37; mientras que los cuatro socialistas y tres de los cuatro de la izquierda más dura concluyen sus mandatos. En los pasillos del Congreso todos hacen números sobre la cantidad de bancas que tendrán si se repiten en octubre los mismos porcentajes de votos de hoy, aunque ninguno desconoce que la cifra puede variar dependiendo de cuántos vayan a votar y cuántos decidan cambiar su sufragio según los resultados.

¿La capital y una elección con un resultado previsible?

La Ciudad de Buenos Aires definirá, a través del voto de más de dos millones y medio de porteños habilitados para sufragar, quiénes serán los candidatos que disputarán en octubre 13 bancas en la Cámara de Diputados y 30 en la Legislatura porteña, con el interés centrado en los desempeños que tendrán Elisa Carrió (la gran candidata a ganar cómodamente las elecciones), Martín Lousteau y la interna del kirchnerismo local, que dirimirá sus candidatos entre tres listas (Daniel Filmus, Guillermo Moreno e Itai Hagman). Por su parte, el economista Matías Tombolini es el nombre al que apuesta la alianza 1País (Massa y Stolbizer), para hacer pie en un territorio que se le presenta complejo.

A partir de las 21 se empezarán a saber los resultados

El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, explicó: “Más allá de quién gane, a las 21 del domingo (hoy) vamos a comenzar a difundir los resultados en la medida que vayan llegando”. Pérez señaló que el Gobierno prevé una “jornada normal” y afirmó que, pasados los comicios, las fuerzas políticas deben discutir una reforma electoral que incluya si continúan o no las PASO. “Hemos trabajado para darle mucha confianza a la ciudadanía en que va a ser un proceso electoral transparente y confiable”, destacó. Lo que esté cargado en el sistema hasta las 21 comenzará a difundirse y luego se actualizará cada cinco minutos.