El sistema t√°ctico elegido es el 4-4-2. En el fondo, l√≠nea de cuatro entonces: un par de zagueros centrales vers√°tiles que tambi√©n eventualmente pueden actuar de laterales y alg√ļn defensor que se proyecte bien al ataque.

Ser√° clave el aporte de Osvaldo David Carpintero, aquel r√ļstico defensor de Sacachispas, Talleres de Remedios de Escalada y muchos m√°s. Debut√≥ y se retir√≥ en ‚ÄúSaca‚ÄĚ (2001 a 2018).

Oscar Sastre, hermano de Antonio, salió campeón en Independiente en 1948. Jugaba más en el medio y convirtió 5 goles pero hacía bien los relevos y puede dar una mano atrás.

El caso de Kevin Cura se viralizó hace poco pues actualmente maneja un Uber quien se hizo conocido en Huracán, en el que tuvo su bautismo en el 2008. Solía jugar como segundo marcador central y allí lo utilizaremos.

Kevin-Cura-Hurac√°n.jpg

El Roly Escudero, campeón con el inolvidable San Lorenzo de 1995, se inició como lateral izquierdo si bien luego cambió de banda. Lo necesitamos, por ahora,en la posición de sus comienzos.

En el medio, mucho juego, poca marca. Propuesta audaz y menotista a full. Carlos Carbonero, el todoterreno colombiano que dio la vuelta con el Millo en 2014, se desempe√Īar√° por la derecha. Ida y vuelta asegurado y un par de goles por torneo.

Carbonero-River.jpg

M√°s al medio ubicamos a H√©ctor Manuel Herrero, quien en el 86 arrib√≥ al Globo, donde se lo recuerda con cari√Īo. Volante ofensivo con mucha t√©cnica y buen manejo que deber√° ponerse el overol ante tanto buen pie. ¬ŅSi no qui√©n marca?

Embed

La creaci√≥n del equipo estar√° a cargo de dos exquisitos. Mariano Messera, quien brill√≥ en Gimnasia (debut√≥ en el 1997) y no tuvo un gran paso por San Lorenzo y uno mucho m√°s actual: el crack de River, Juanfer Quintero si bien a√ļn se est√° recuperando de su lesi√≥n.

Messera-GELP.jpg

Y arriba, dos bien picantes. El simpático y memorable Adriano Custodio Méndez, uno de los primeros morenos que jugó en el país (oriundo de Cabo Verde debutó en 1981 en Estudiantes de La Plata y vistió numerosas camisetas, incluidas las de Colón de Santa Fe y San Martín de Tucumán) y Aldo Serena, figura italiana en los 80, que nos trae un grato recuerdo ya que falló un penal ante Argentina en la semi del Mundial 1990.

Embed

Con la ayuda del colega Guillermo Knoll, autor de varios libros futboleros, contamos incluso con algunos relevos: Nicolás Fruttero, ex Central Córdoba de Rosario, Doctor Khumalo, figura sudafricana que se retiró en 2004, Panchito Guerrero, campeón del mundo con la Sub 20 y siempre querido por el hincha de Independiente y los Alcalde, Jorge Luis, ex River y Enrique, ex AllBoys.

Ahora si tambi√©n consideramos apodos, hay montones de jugadores relacionados a los oficios y podr√≠amos armar varios planteles... Nos quedamos con tres: el Mago Capria, el Payaso Lug√ľercio y el Panadero D√≠az, ex ayudante de campo del Coco Basile que desde el cielo podr√≠a darnos una manito y dirigir a Colchoneros, un equipo bien trabajado que debutar√≠a ante Camioneros. ¬°Feliz d√≠a!