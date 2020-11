Urcera abandonó por una polémica maniobra con Canapino

La maniobra que deja a Urcera y a Santero afuera de la carrera se llenó de polémicas, porque para el piloto que conduce el Chevrolet Cruze, Canapino lo tocó, mientras que el actual campeón del TC, explicó que no pudo hacer nada porque Manu “se cerró”.

“Me chocó Canapino, no sé si la rueda trasera o el paragolpe. Intento doblar en la 1 y recibo un golpe fuerte de atrás. Entiendo que Santero no me ve. Canapino me choca y me deja afuera de carrera”, dijo Urcera en zona de boxes, minutos después de bajarse del auto.

Por su parte, Santero, también fuera de circulación por el abandono, contó como vivió la maniobra arriba del Toyota: “Se cruza mucho el auto de Manu, yo vengo tapado con el auto de Agustín y no lo pude esquivar”.

https://twitter.com/CarburandoTV/status/1322913711946870785 #STC2000Córdoba - @manurcera: "Me choca Canapino y después me rompe el auto Santero, que entiendo que no me pudo esquivar". pic.twitter.com/x9Q9gKxKGO — Carburando (@CarburandoTV) November 1, 2020

Las palabras de Canapino se pudieron escuchar antes de que suba al podio, junto a Rossi y Rosati, quien terminó tercero. “Entiendo que Manu no me ve. Es una macana que haya pasado eso, es un sector que no está bueno que los autos se toquen. Entiendo que no me ve, por eso se cierra, yo no pude hacer nada para evitarlo. Seguro que cuando Manu vea lo que pasó, va a entender. Yo no haría jamás algo así en una largada”, se defendió.

Rossi a bordo de un Toyota tuvo un fin de semana perfecto al ganar las dos carreras del fin de semana en Alta Gracia y en la de este domingo se impuso de punta a punta. El Misil se ubicó en la primera posición en la carrera válida por la cuarta fecha del certamen automovilístico lo que le permitió consolidarse como líder del campeonato.