Dijo que competir en el Turismo Nacional no es fácil. “Nosotros estábamos ganando en la Pradera en la primera fecha y se me paró por la caja. Luego en La Pampa, en la clasificación (no pudo hacer tiempo y tuvo que ir a sorteo), avancé en las series y en la carrera. Pude llegar tercero. Y en la tercera fecha en San Juan gané. Pero ahí con kilos se empieza a complicar todo. Por eso digo que no es un campeonato sencillo ya que no es sólo tener un auto rápido y andar adelante porque enseguida empezás a cargar kilos y de alguna u otra forma el auto deja de andar bien, de ser competitivo”, afirmó.

“Y esto -contó- fue un poco lo que me paso hoy (por ayer). Por momentos fuimos muy rápidos, pero no a la velocidad que estaban los autos de punta, porque con treinta o cuarenta kilos más se hace difícil. Más allá de eso, a mi entender el auto funcionó increíble y logramos mejorar algunas cosas en el chasis”. Dijo sentirse cómodo con este título porque el “Turismo Nacional, después del TC, es lo que más mueve”. Más allá de la alegría, Manu ya imagina lo que viene. “Ahora tenemos que pensar en seguir trabajando para mejorar algunas cosas el año que viene”, concluyó.

