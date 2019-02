Urtubey desafía a Lavagna en las primarias del PJ

Salta. La elevación de Roberto Lavagna como uno de los posibles candidatos presidenciales de cara a octubre trastocó los planes en el PJ, fundamentalmente dentro de Alternativa Federal. Mientras Eduardo Duhalde impulsa la figura del ex ministro de Economía como el nombre del consenso que agrupe a gran parte de la oposición para enfrentar al Gobierno, en el PJ no kirchnerista no todos están de acuerdo en abandonar los sueños presidencialistas. Tal es el caso del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien este domingo le envió un claro mensaje a Lavagna: “Nosotros, en Alternativa Federal, dijimos que íbamos a generar una participación abierta de la gente a través de las primarias”.