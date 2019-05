Urtubey pidió sumar a CFK y Lavagna mostró su propio acuerdo

"Yo vengo insistiendo en la necesidad de hacer algo de este estilo desde hace mucho tiempo, así que hay que ser coherente con lo que uno plantea”, reconoció y en ese punto dio su punto de vista sobre la presencia de la ex presidenta y habló de que “no puede haber ningún tipo de exclusión”.

En referencia a “generar consensos”, Urtubey amplió con que, “por ejemplo, en el punto vinculado a la reforma laboral, seguramente yo pienso otra cosa que lo que dice el Gobierno. Pero al final del camino necesitamos una mesa de diálogo. Que crea que hay cosas que no se están haciendo bien no significa que no me pueda sentar a una mesa a dialogar”, sentenció.

Lavagna mostró su propio borrador

Roberto Lavagna publicó ayer el borrador de un documento de 10 puntos “para buscar un diálogo” con varios sectores sociales y aseguró que el texto había sido elaborado “junto con otros actores” políticos.

“Nos alegra haber iniciado el camino del consenso. El borrador de nuestro documento ya obtuvo cambios gracias al aporte de quienes quieren ser parte del #Consenso19 (sector que pomueve su candidatura a presidente). El texto es la base para buscar el diálogo, no el objetivo final. Lo ponemos a disposición de todos”, escribió Lavagna en Twitter.

El borrador de nuestro documento ya obtuvo cambios gracias al aporte de quienes quieren ser parte del #Consenso19. El texto es la base para buscar el diálogo, no el objetivo final. Lo ponemos a disposición de todos. — Roberto Lavagna (@RLavagna) 4 de mayo de 2019

El ex ministro de Economía de Duhalde y Kirchner subió un vínculo hacia un documento titulado “Lineamientos para un Gobierno de Unidad Nacional” basado “en preceptos profundamente humanísticos, apuntados al desarrollo para alcanzar un estado con justicia y prosperidad”. Entre los puntos propone diálogo, unidad, concertación y acuerdos básicos.