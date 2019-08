Usan el cuerpo de su mamá para probar una bomba

“Me siento un tonto. Porque no soy una persona que confía, pero en esta situación, no tenés idea de que esto está sucediendo, confiás. Creo que esa confianza es de lo que se alimentaron par hacerme esto”, reflexionó Jim al ser entrevistado por KNXV-TV. “Había documentos firmados que indicaban qué era y qué no pasaría con su cuerpo”, recordó Jim sobre los documentos que firmó cuando el cuerpo de su madre fue recogido por el personal de BRC tan solo 45 minutos después de su muerte. Después supo que los trabajadores del BRC tomaron una mano de Doris para cremarla y enviarle un poco de sus cenizas. El resto del cadáver fue vendido por u$s 5893 al Ejército de EE.UU., que adquirió otros 20 cuerpos para someterlos a un experimento de explosión para “tener una idea de lo que el cuerpo humano atraviesa cuando un vehículo es golpeado por un IED”. El cuerpo de Doris fue atado a una silla y después se detonó un dispositivo explosivo.

El caso de Doris es uno de las decenas de cuerpos comercializados por el personal del Centro de Recursos Biológicos en Arizona, operado por Stephen Gore, quien se declaró culpable de usar de manera indebida los restos humanos y deberá pasar un tiempo en la prisión. Ahora, 33 afectados, entre ellos Jim, decidieron demandar a esa compañía y a su propietario, Stephen Gore, que deberá comparecer ante la Justicia en octubre. En 2015, el sujeto ya se había declarado culpable pero recibió libertad condicional.