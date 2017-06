Usan su identidad para estafarlo con líneas de celulares

“Siempre tuve Claro, la misma línea que encima está a nombre de mi vieja”, comenzó su relato Tomás.

Explicó que lo llamaron dos veces de empresas diferentes para cobrarle una deuda por una línea de Tunuyán que él nunca adquirió.

La primera vez pasó en septiembre cuando el joven vivía en Buenos Aires. En esa oportunidad se comunicaron desde Movistar para decirle que debía 2152 pesos, por lo que se dirigió a la casa central para aclarar la situación.

“Cuando fui me mostraron que había una línea registrada a nombre de Tomás Germán Muñoz con mi DNI, pero yo me llamo Germán Tomás Muñoz”, precisó. Le hicieron completar un formulario de “desconocimiento de cuenta” donde dejó asentada su firma cuatro veces y, al compararla con la de la supuesta línea a su nombre, corroboraron que no era suya. “Me dieron un código, que lo cargué en un 0800 y dieron de baja esa línea”, indicó.

La odisea no terminó ahí. Hace dos semanas lo llamaron de Personal para advertirle que debía dinero por una línea de Tunuyán, exactamente la misma cuenta que supuestamente había dado de baja la otra empresa. Ante la situación, se dirigió a la sucursal de Neuquén, donde fue una empleada la que le realizó un cuestionario.

“Me preguntaba si había vivido en Mendoza alguna vez, si había pagado facturas de ese teléfono. Yo le respondía que no, pero ella me decía que como le figuraba una factura paga, no podía decir que era falso”, contó indignado.

Posteriormente radicó una denuncia en el Departamento de Delitos Económicos, donde la Policía le explicó que han tenido varios casos similares en la provincia.

Por el momento, la deuda continúa y ahora el joven espera que con el último llamado del martes y el posterior envío por mail del formulario de “desconocimiento de cuenta” que deberá mandar por correo se resuelva su situación con la empresa.