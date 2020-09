Usurpaciones de las tierras: Cafiero contra Macri y Vidal

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, criticó al ex presidente Mauricio Macri y a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al señalar que “habían anunciado que iban a hacer viviendas y nada de eso pasó. Hay gobiernos que se ocupan de ese problema con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo, que tuvieron políticas muy pobres sobre vivienda. Es un tema estructural del que Macri y Vidal tienen responsabilidad porque en cuatro años no hicieron nada”