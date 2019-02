Utilizar el cigarrillo electrónico ayuda a dejar de fumar

El estudio fue financiado por el Instituto Nacional de Excelencia en Salud de Reino Unido, que ya en sus guías médicas aconseja el uso de los cigarrillos electrónicos para quienes intentan dejar de fumar.

Pero, hasta ahora, la mayoría de las evidencias venían mostrando que no sólo no ayudaban demasiado a dejar de fumar, sino que se presentaban como un puntapié inicial al consumo de tabaco entre los jóvenes. Por eso el objetivo de los científicos no fue determinar si son una puerta de entrada al tabaco, sino que ver si, hoy por hoy, representan un mejor método antinicotina para los fumadores.