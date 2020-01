Uvita: "Si lo decide el DT Monarriz, estoy para el sábado"

El jugador de 23 años, que firmará un contrato por cuatro temporadas, lleva disputados 16 encuentros en la actual Superliga en los que marcó tan sólo un gol, aunque en los anteriores dos torneos convirtió ocho tantos en cada uno.

"Estoy contento de este nuevo desafío, es algo que me esperaba a futuro, me llegó pronto, pero contento de todo esto que me está pasando", remarcó.

Vuelven por Gaich

El Brujas vuelve a la carga por Adolfo Gaich. Mejorará la última oferta en varios aspectos: elevará el monto (sin llegar a la cláusula de u$s15.000.000), le dejará un porcentaje de una futura venta y está dispuesto a dejar al delantero en San Lorenzo hasta terminar la temporada en junio.

