"¡Va a matar al jurado!": Vicky rompió una botella y estallaron los memes

En medio del proceso de elaboración, Vicky tuvo dificultades con un destapador. “No puedo abrir la botella con el abridor, no puedo, no puedo...Y me acordé que muchos hombres abren la cerveza con el cuchillo. Así que hice ta, ta, ta y lo logré abrir. No sé cómo, porque en mi vida abrí una botella así”, explicó luego de sacarle la tapa a golpes de cuchilla.

“Era tal la desesperación y el apurarme porque tengo que cocinar y tengo que hacer las cosas, que por poco la abro con la boca”, dijo la vedette, mientras en pantalla aparecía salteando la carne, mientras del pico de la botella (que parecía roto) salía la espuma de la cerveza.

Por ese momento momento épico en MasterChef Celebrity, la mediática fue furor en las redes sociales con numerosos comentarios y memes.

A la hora de la devolución, Germán Martitegui (tiene coronavirus pero hay grabados varios programas de MasterChef) señaló: "Lograste algo muy difícil, casi imposible, que es que una bondiola quede completamente seca. Todo el proceso que hiciste fue mucho trabajo, porque te vi trabajando con mucho esfuerzo. Pero lo arruinó. Para mí, Vicky no vino hoy”.

A su turno, Gastón Riveira, dueño de la parrilla La Cabrera e invitado especial a MasterChef, le explicó que había cortado la pieza al revés de cómo debía hacerlo para que no perdiera sus propiedades. “Eso hizo que quedara sequita”, agregó Donato De Santis.

Vicky pasó directamente el repechaje del día jueves y se retiró con su delantal gris pidiendo “perdón por este plato”. “Traté de dar lo mejor, disculpas”, concluyó. Los fanáticos de MasterChef no se la dejaron pasar y se multiplicaron los memes en Twitter.

