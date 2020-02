“No hay un día que no piense y no sienta culpa por lo que hice. Sé que es muy difícil creerme, pero es lo que siento’’, aseveró.

Tendencia

Enseguida Tablado se convirtió en tendencia en las redes sociales, porque la mayoría de las mujeres se mostraron molestas porque recuperó su libertad dos años antes. Además, Tablado, desde la cárcel amenazó en varias oportunidades a los padres de Carolina.

Lapidaria

Indignada por el polémico fallo judicial, Lozano comenzó su programa abordando la noticia: “Después de 24 años de haber matado a su novia quedó en libertad Fabián Tablado. Hay conmoción en la sociedad porque él había reincidido. Tuvo una causa en 2013 por amenazar a la madre de sus hijas. Pero cumplió su condena y está en libertad, pese a haber matado. Es un femicida. Mató de 113 puñaladas a Carolina”.

Liberaron a Fabián Tablado: así salió de la cárcel el asesino de Carolina Aló

Sin disimular su malestar, la conductora agregó: “Esto es injusto, sobre todo por el delito del que estamos hablando: mató a una mujer de 113 puñaladas... Es un sorete, lo va a volver a hacer. Hemos dejamos suelto a un femicida que va a volver a matar”.

Al ver la salida del femicida de prisión, Sol Pérez se sumó al debate en Involucrados y expuso su bronca, ante la decisión del juez de dejarlo en libertad, luego de que Mariano Yezze expresara su malestar ante el fallo: “Le dio 113 puñaladas a una nena indefensa, ¿eso no es alevosía? La doctrina de la alevosía es obrar sobre seguro... Estamos todos fritos”.

Acto seguido, Sol expresó: “Lo que hizo no fue por emoción violenta, porque si tuvo tiempo de ir cambiando de cuchillos (porque usó cinco cuchillos)”. Y luego, agregó: “Lo raro es que no puede entablar una relación con las hijas de 11 años, pero sí puede estar caminando en la calle con un montón de nenas de 11 años. No quiero caminar por la calle con él. Que camine libremente por la calle me parece alarmante”.