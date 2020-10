Valeria Lynch lanza su show por streaming con su pareja

En medio de las repercusiones de lo que significó su enfrentamiento con la ex La Torre, Lynch se refirió al tema. "Considero que la exposición mediática es un poco el precio que las figuras que somos públicas, queridas y populares tenemos que pagar. Pero también considero que la gente que me sigue y me quiere, me conoce muy bien y no necesita de todo eso para sostener un vínculo", reflexionaó Lynch en una entrevista con Télam.

En esa cuerda, la popular cantante aseguró: "Con mi público me comunico a través de mis canciones, de mi música. Mis fans son muy respetuosos con mi vida personal, me conocen mucho y saben cómo soy. Todo lo demás, forma parte del combo en el que los artistas nos tenemos que manejar. Hay que ser muy hábil para no caer en el barro de los que te provocan. A veces lo logro".