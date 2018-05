"Vamos a evitar que abandonen carreras"

¿Cómo está hoy la universidad financieramente, dentro del contexto económico que vive el país?

Todas las universidades están sufriendo recortes presupuestarios. Estas medidas de bajar el déficit que está aplicando el gobierno nacional apuntan a la baja a obra pública, y la UNCo no está exenta a esta situación. Nuestra universidad, particularmente, está penalizada porque no se tiene en cuenta la distribución geográfica de los asentamientos universitarios desde Viedma hasta Bariloche; es la única universidad del país que demanda mayores gastos y no se tiene en cuenta a la hora de tener un mejor presupuesto.

¿Cómo será administrar la UNCo si gana, debido a los recortes presupuestarios a los que se refiere?

Tenemos que tener la información de todos nuestros indicadores para poder reclamar más dinero a Nación. Eso es algo clave. Hemos tenido por mucho tiempo menos presupuesto del que nos correspondía, por no tener clara la cantidad de estudiantes en las carreras más numerosas y tampoco de los docentes. Es algo que tenemos que hacer para poder reclamar un mayor presupuesto universitario.

—¿Qué cambios hay que hacer en las carreras para que los estudiantes no abandonen?

El indicador principal a mejorar es la cantidad de egresados, y tenemos que atacar la deserción tardía de los estudiantes, que son los estudiantes en los que hemos invertido muchos recursos en su formación y que abandonan la carrera en los últimos años. Quiero trasladar mi experiencia en la Facultad de Informática al rectorado. Vemos que por distintos medios toman a estudiantes que no tienen toda la formación por la gran demanda laboral y no terminan la carrera. Nosotros mejoramos ese indicador contactando al estudiante con tutorías para que termine la carrera. Antes también habían becas para terminar esos estudios, hace tiempo, por parte de Nación.

¿Cómo trabajaron para mejorar la carrera docente y no docente?

En el tema no docente queremos que se reforme la estructura orgánica funcional que no existe en este momento. Hoy la carrera docente no permite avanzar en su carrera. Tenemos una estructura en lo formal y otra de hecho.

Hay un drama con los edificios universitarios, como la falta de mantenimiento, y también en la modernización administrativa de la universidad. ¿Qué propone?

Nuestro objetivo es implementar el gobierno electrónico, con dos beneficios que son la transparencia, que todo esté a la vista, y resolver el problema de la distancia. Esto lo tenemos como proyecto y necesitamos reformar la estructura orgánica funcional. Tenemos la capacidad técnica para hacerlo en la UNCo. Es conveniente antes de que el proyecto nos lo impongan desde afuera.